Испания: рекорд по числу иностранных туристов

Четверг, 28 Декабрь 2017 Испания Испания

Испания: рекорд по числу иностранных туристов

Поток туристов из РФ в Испанию вырос в ноябре на 25% по сравнению с показателем 2016 года.

Более 52 тыс. туристов из России посетили Испанию в ноябре 2017 года. Об этом сообщила 28 декабря организация Frontur, которая анализирует посещаемость королевства иностранцами.

По ее информации, данный показатель на 25,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же за первые 11 месяцев почти 1,1 млн россиян побывали в Испании - на 14,1% больше, чем в 2016 году за то же время.


Общее число иностранных туристов, посетивших пиренейское королевство, в ноябре превысило 4,4 млн, что на 7,4% выше прошлогоднего показателя. За первые 11 месяцев года страна приняла около 77,8 млн гостей из-за рубежа - на 9,1% больше соответствующего показателя 2016 года. Чаще всего предпочтение Испании отдавали туристы из Великобритании, Германии и Франции.

Единственным автономным сообществом королевства, где в ноябре было зафиксировано сокращение числа иностранных гостей по сравнению с прошлым годом, стала Каталония. Этот регион посетили 986,7 тыс. человек, что на 2,3% меньше показателя за аналогичных период 2016 года. Автономия в октябре переживала пик политического кризиса, связанного с намерениями ряда местных политиков добиться независимости Каталонии.

Испания установила в 2016 году рекорд по числу иностранных туристов. Тогда в королевстве побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% выше показателя 2015 года.

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