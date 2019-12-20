Испания: Renfe отменяет 271 поезд из-за забастовки в пятницу

Оператор Renfe отменил в связи этим 217 рейсов из 1034 запланированных. В частности, не выйдут по маршруту 39 высокоскоростных составов AVE и обычных поездов дальнего следования, пишет noticia.ru.

Министерство развития установило минимальные требования к предоставлению услуг в дни забастовок: не меньше 90% для AVE и поездов дальнего следования; 63% для поездов средних дистанций; от 50% до 75% для пригородных поездов.

Забастовка железнодорожников пройдёт с 0:00 до 23:00. Они недовольны дефицитом сотрудников и условиями труда.