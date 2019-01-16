Испания: Renfe присоединилась к зимним скидочным акциям

Участвуя в скидочной компании, можно отправиться в путешествие на поезде менее чем за 15 евро из Барселоны в Валенсию или Аликанте либо из Мадрида в Мурсию.

Билеты на поездки из Мадрида в Бильбао или Хихон и из Витории в Барселону входят в ценовую категорию менее 20 евро. Категория менее 25 евро представлена билетами на скоростном поезде из Мадрида в Малагу, Севилью, Сарагосу или Валенсию; из Барселоны в Бильбао; из Сарагосы или Валенсии в Малагу. Из Сарагосы в Малагу и Севилью путешественники могут уехать менее чем за 30 евро, пишет espanarusa.com.

Билеты можно купить с 8 января на официальном портале Renfe. Акция продлится до завершения лимитированных билетов.