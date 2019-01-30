Испания: Renfe создаст поезд-лоукостер Мадрид-Барселона

Среда, 30 Январь 2019 Испания Испания

Испания: Renfe создаст поезд-лоукостер Мадрид-Барселона

Железнодорожный оператор Renfe вновь рассматривает проект бюджетного скоростного поезда AVE между Мадридом и Барселоной.

Поезд может быть пущен до того, как в 2020 году на рынок железнодорожных перевозок выйдут частные конкуренты.

Запуск поезда-лоукостера AVE является частью плана развития, который был одобрен руководством Renfe на этой неделе, пишет noticia.ru.

В 2018 году обсуждался проект бюджетных скоростных поездов EVA, однако он был свернут со сменой администрации.

В числе других стратегических целей железнодорожных компании на ближайшие пять лет – закупка новых поездов на общую сумму 3 млрд евро, а также расширение международной сети. В прошлом году AVE начал работу в Саудовской Аравии. В ближайшем будущем планируется запустить линию в Техасе, а также в Великобритании, Франции и странах Латинской Америки. Также рассматривается возможность объединения скоростных железнодорожных линий с другими видами транспорта.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья