Испания: Renfe вводит новый временный порядок возврата и обмена билетов

Национальная сеть железных дорог Испании Renfe не отстает от них и также разрабатывает новую возвратную политику, которая подразумевает быстрый возврат и обмен билетов без финансовых потерь. Новая система возврата и изменения действует с 16 марта. Важным моментом является то, что бесплатное аннулирование или внесение изменений также применяются к билетам, купленным по невозвратному тарифу. Представители компании сообщают, что с 16 марта открыта специальная линия для осуществления этих изменений и консультаций по данному вопросу: +34 918 314 520, пишет espanarusa.com.

Изменение даты поездки не потребует дополнительной платы. При возврате билета клиент получит эквивалент стоимости билетов в баллах (если он является клиентом программы +Renfe) или специальный код возврата (Código Retorno), по которому он сможет приобрести билеты на поезд на ту же сумму в период с 1 мая до 31 декабря 2020 года. Для этого пассажир должен позвонить по вышеуказанному номеру телефона и сообщить номер возвращаемого билета. В компании сообщают, что данная система возврата и изменения билетов будет действовать до 30 апреля, но при определенных обстоятельствах может быть продлена. Абонементы Renfe будут продлены еще на 60 дней после даты истечения срока действия, который в настоящее время составляет 4 месяца.