Испания: Renfe запускает поезда повышенной комфортности

Пятница, 12 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Renfe запускает поезда повышенной комфортности

Испанская железнодорожная компания Renfe в субботу запустит туристические поезда повышенной комфортности.

Эти составы запускаются каждую весну. Поезда Transcantábrico Gran Lujo, Clásico и Expreso de La Robla циркулируют по северной части страны, а Tren Al Andalus - по Андалусии и Эстремадуре.

 85% билетов на Transcantábrico Gran Lujo уже продано. Продолжительность поездки - 8 дней (7 ночей). Каждую ночь поезд делает остановку, чтобы пассажиры могли как следует отдохнуть. А в течение дня туристов водят на экскурсии, пишет noticia.ru.

Поезд Al Andalus катает туристов 7 дней (6 ночей).

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