Испания решила арестовать еще троих каталонских политиков

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания решила арестовать еще троих каталонских политиков

Судебные власти Испании выдали европейские ордера на арест Антони Комина, Клары Понсати и Льюиса Пуча.

В октябре 2017 года все трое входили в состав правительства Каталонии, а затем бежали из страны после референдума о независимости автономного сообщества.

Об этом сообщает испанское информационное агентство Europa Press. Мадрид обвиняет Комина и Понсати в подстрекательстве к мятежу и растрате, Пуча — в неповиновении и растрате. Ранее в октябре судебные власти Испании выдали ордер на арест бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Антони Комин во время нахождения в должности занимался вопросами здравоохранения. Угроза преследования властями вынудила его сбежать в Бельгию. Туда же бежал Льюис Пуч, заведовавший департаментом культуры. Клара Понсати занималась сферой образования и отбыла в Шотландию, пишет news.ru.

1 октября 2017 года в Каталонии прошёл референдум о независимости от Испании. Мадрид отказался признать результаты плебисцита и начал уголовное преследование всех причастных к его организации и проведению лиц. В октябре 2019 года, как передавал News.ru, 12 каталонских политиков были приговорены испанским судом к длительным тюремным срокам.

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