Испания решила арестовать еще троих каталонских политиков

В октябре 2017 года все трое входили в состав правительства Каталонии, а затем бежали из страны после референдума о независимости автономного сообщества.

Об этом сообщает испанское информационное агентство Europa Press. Мадрид обвиняет Комина и Понсати в подстрекательстве к мятежу и растрате, Пуча — в неповиновении и растрате. Ранее в октябре судебные власти Испании выдали ордер на арест бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Антони Комин во время нахождения в должности занимался вопросами здравоохранения. Угроза преследования властями вынудила его сбежать в Бельгию. Туда же бежал Льюис Пуч, заведовавший департаментом культуры. Клара Понсати занималась сферой образования и отбыла в Шотландию, пишет news.ru.

1 октября 2017 года в Каталонии прошёл референдум о независимости от Испании. Мадрид отказался признать результаты плебисцита и начал уголовное преследование всех причастных к его организации и проведению лиц. В октябре 2019 года, как передавал News.ru, 12 каталонских политиков были приговорены испанским судом к длительным тюремным срокам.