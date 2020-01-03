Испания: рестораны против отходов еды

34 ресторана Кастельона, начиная с прошлой субботы, объявляют войну пищевым отходам и раздают гостям специальные перерабатываемые контейнеры, чтобы они могли забрать домой то, что осталось на тарелке.

Все это осуществляется в рамках акции Comentalízate, которую второй год подряд проводит местный Городской совет, чтобы избежать или свести к минимуму массовые отходы качественной еды, особенно во время многочисленных праздничных мероприятий. Таким образом, по данным департамента социального обеспечения города Кастельон, каждый ресторан в среднем «выбрасывает» около 3 000 евро в год. Примерно 40 000 килограмм еды ежедневно заполняют мусорные контейнеры города, пишет espanarusa.com.

Муниципальная инициатива разработана при участии компании FoodRation4all, занимающейся социально-экономическими исследованиями и разработками в области потребления, и социальной организации Manos Unidas. Создатели FoodRation4all доставили в рестораны города более 10 000 комплектов, состоящих из контейнера из перерабатываемого картона, ленты с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию и перерабатываемого бумажного пакета для облегчения транспортировки продуктов питания. Каждый набор отмечен специальной наклейкой данной акции.

Идея создания этого проекта родилась в прошлом году и к ней присоединились 28 ресторанов города. Тогда в течение пяти месяцев удалось сократить количество пищевых отходов на треть. 97% прошлогодних участников заявили о готовности продвигать проект и в этом году. Во всех 34 ресторанах-участниках посетителям предлагают забрать еду в контейнере, что избавляет их от необходимости задавать вопрос о возможности это сделать, который чаще всего считается неудобным, что в итоге приводит к выбрасыванию огромного количества еды.

Городской совет Кастельона активно продвигает новые проекты в области устойчивого развития и готовит план на период до 2030 года. «С помощью этой акции мы подошли к одному из важнейших пунктов плана – обратить внимание общественности на необходимость ответственного потребления. Перед нами стоит задача до 2030 года сократить на 50% количество продуктов, которые мы выбрасываем», - заявляет представитель Городского совета Хосе Луис Лопес.