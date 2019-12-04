Испания: рестораторы Барселоны ополчились на Аду Колау

Они недовольны грядущим ростом цен на использование террас.

На этой неделе в Барселоне прошла встреча представителей ресторанного бизнеса. Её участники сошлись во мнении, что налоговая политика городских властей не приведет ни к чему хорошему в сфере общественного питания.

Дополнительная финансовая нагрузка испортит жизнь, прежде всего, обычным посетителям заведений, утверждают рестораторы. Пострадают местные жители, которые привыкли ходить в одни и те же бары и рестораны. Они либо закроются, либо поднимут цены. Вырастет и безработица в секторе, многие официанты лишатся работы, предупреждают рестораторы, пишет noticia.ru.

В качестве примера приводится проспект Мистраль, где за террасу на восемь столиков нужно будет платить 4989 евро вместо 1591. А за террасу на улице Адмирал Чуррука - вместо 874 - 4989 евро.