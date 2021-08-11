Испания: роботы помогут детям в реабилитации

Среда, 11 Август 2021 Испания Испания

Испания: роботы помогут детям в реабилитации

В Испании роботы помогут в реабилитации детям с неврологическими заболеваниями.

В государственной клинике Толедо (Испания) будут использовать роботов для помощи в реабилитации детям с неврологическими заболеваниями нижних конечностей.
Вместе с роботами дети будут выполнять игровые терапевтические упражнения. Это позволит превратить обычное лечение в игру, которая будет интересна юным пациентам и полностью сосредоточит их внимание на процессе, пишет Европульс. Роботы выглядят как маленькие человечки, чтобы детям было интереснее с ними играть. В будущем роботы также могут использоваться для реабилитации в домашних условиях в дополнение к больничному лечению.
Во многих европейских странах роботы используются для помощи людям с ограниченными возможностями. Например, в Австрии роботы-аватары будут помогать детям с инвалидностью заниматься в школе, а в Дании роботов пробуют в домах престарелых, чтобы узнать, будут ли они полезны в лечении деменции.

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