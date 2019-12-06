Испания: россиянку в Барселоне убил супруг

"Россиянку нашли мертвой с порезами на шее и других частях тела несколько дней назад. Убийство совершил ее супруг, с которым у женщины трое несовершеннолетних детей. Он сам сдался полиции", - пишет издание.

Газета сообщает, что соседи замечали ссоры между супругами, а также недовольство и грубость отца в адрес своего сына, пишет interfax.ru.

По данным СМИ, убитая россиянка - уроженка Ростовской области, переехала за границу десять лет назад.

"Полиция ведет расследование происшествия. Вероятно, суд отстранит отца от воспитания детей", - уточняет газета.