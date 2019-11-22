Испания: Ryanair вынуждают изменить плату за багаж

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Ryanair вынуждают изменить плату за багаж

Авиакомпанию Ryanair вынуждают изменить свою политику взимания оплаты с пассажиров за ручную кладь.

Такое решение принял испанский суд. Крупнейшая европейская авиакомпания получила приказ о возмещении пассажиру штрафа в размере 20 евро. Эти деньги женщина заплатила за то, чтобы взять с собой в самолет сумку весом 10 килограмм, пишет countryscanner.ru.

Судья встал на сторону пассажирки и сообщил, что авиакомпания действует оскорбительно. Внутренние правила нарушают действующее законодательство. Авиакомпании следует изменить политику взимания платы за ручную кладь. Бюджетный перевозчик позволял пассажирам бесплатно брать с собой на борт одну небольшую и одну большую ручную кладь.

Однако политика изменилась в минувшем году. Туристов вынуждают доплачивать, если нужно взять в салон багаж, который нельзя поместить под сиденьем. Ryanair заявила, что не будет менять свою политику в отношении багажа. Даже решение, которое нельзя обжаловать, не испугало руководство.

«Эта ситуация не повлияет на внутренний устав Ryanair в отношении багажа ни сейчас, ни в будущем. Этот случай является единичным. Есть коммерческая свобода каждой авиакомпании. Перевозчик должен самостоятельно определить размер ручной клади», — объясняет в заявлении представитель авиакомпании.

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