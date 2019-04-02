Испания: Ryanair запускает прямой рейс между Киевом и Валенсией

Вторник, 02 Апрель 2019 Испания Испания

Испания: Ryanair запускает прямой рейс между Киевом и Валенсией

Лоукостер Ryanair начал продажу билетов на прямой авиарейс Киев-Валенсия.

Полеты стартуют 29 октября этого года.

Самолеты будут летать поэтому маршруту два раза в неделю - по вторникам и субботам. Продолжительность полета - около 4 часов. Вылет из Валенсии - в 6:15, пишет noticia.ru.

Вылет из Киева - в 11:55. Стоимость билета в один конец в зависимости от тарифа может варьироваться от 60 до 110 евро, если покупать их сейчас.

Ryanair уже выполняет рейс Киев-Барселоны и планирует запустить рейс Киев-Мадрид.

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