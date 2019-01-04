Испания: с 1 января 2019-го подешевел общественный транспорт

Это решение – один из самых смелых и амбициозных шагов, предпринятых Департаментом городского транспорта Барселоны (ATM) в области тарификации за последние несколько лет.

Цель новой тарифной политики – унифицировать стоимость общественного транспорта в 36 муниципалитетах, входящих в транспортные зоны 1 и 2 столичного округа (Área Metropolitana de Barcelona – AMB), по 18 муниципалитетов в каждой зоне.

Таким образом, снижение цен произошло по причине того, что 18 муниципалитетов зоны 2 перешли на тарифную сетку зоны 1. Речь идет о следующих муниципалитетах: Бадияд-де-Вальес, Барбера-дель-Вальес, Бегес, Кастельбисбаль,Серданьола-дель-Вальес, Сервельо, Корбера-де-Льобрегат, Молинс-де-Рей, Пальежа,Ла-Пальма-де-Сервельо, Эль-Папиоль,Рипольет, Сан-Андрес-де-ла-Барка, Сан-Климен-де-Льобрегат, Сан-Кугат-дель-Вальес, Сан-Висенс-дельс-Орс, Санта-Колома-де-Сервельо и Торрельес-де-Льобрегат.

Однако данная мера будет иметь последствия: с этого года муниципалитеты зоны 2, где были снижены тарифы, будут обязаны платить новый городской налог AMB, который до этого платили только муниципалитеты зоны 1.Тарифы на проезд в остальных транспортных зонах были заморожены, пишет espanarusa.com.

С начала 2019 года жители 18 барселонских муниципалитетов смогут совершать поездки на общественном транспорте в любой из 36 барселонских муниципалитетов зоны 1 и 2 и саму каталонскую столицу по сниженным ценам. Например, для жителей Молинс-де-Рей карта T-10 для поездок в Барселону теперь обойдется в 10,2 евро, а не в 20,1 евро, как раньше, а те, кто покупает T-Mes, смогут сэкономить 18,7 евро (54 вместо 72,7 евро). В то же самое время, за поездку в Марторель (зона 3) житель Молинс-де-Рей заплатит ту же самую сумму, что и раньше. Изменение не коснется только карт T-16, социальных проездных AMB и железнодорожных билетов FGC.

Напомним также, что ATM принял решение не поднимать цены на общественный транспорт в 2019 году, тогда как в 2018-м они выросли на 2%. На этом решении настояли мэр Барселоны Ада Колау и вице-президент AMB Антони Поведа, хотя Территориальный департамент планировал новый подъем цен на 2% для гарантированного обеспечения объема инвестиций, необходимого для развития транспортной системы каталонской столицы.