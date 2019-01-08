Испания: с Канарских островов отчалил француз в бочке

Вторник, 08 Январь 2019 Испания Испания

Испания: с Канарских островов отчалил француз в бочке

71-летний француз Жан-Жак Савин решил переплыть Атлантический океан в бочке.

26 декабря он отчалил из порта на самом западном из Канарских островов – Эль-Йерро.

Путешественник намерен достичь Карибского моря, используя исключительно морские течения. По его подсчетам, через три месяца бочка доберется до острова Барбадос, пишет noticia.ru.

Размеры капсулы ярко-оранжевого цвета – 3 на 2,1 метра. Она оборудована кухней и спальным местом, а на дне имеется иллюминатор для наблюдения за рыбами. Бочка сделана из фанеры и имеет резиновое покрытие. Она сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать волновое сопротивление и при необходимости выдерживать нападения акул. Стоимость судна составляет порядка 60 тысяч евро.

Пожилой мореплаватель, бывший военный, перед отплытием был настроен оптимистично и отметил благоприятную погоду и скорость ветра.

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