Испания: садовник-король

Как и каждый год, в этом году Фауст Томос 5 января целый день передвигался по городу Алькоркон региона Мадрид с коллегами в своем королевском костюме: золотых сапогах и брюках, ярком плаще и роскошном головном уборе.

Это день, когда ему приходится веселиться без остановки и дарить праздник как детям, так и взрослым. «Дети – хозяева города на Рождество, и король не может устать. Радость детей делает меня счастливым», - рассказывает он. 33 года назад Фаусту Томосу было предложено перевоплотиться в одного из Королей-магов, когда он занимал должность садовника городского Совета города Алькоркон региона Мадрид. Он согласился, не задумываясь, пишет espanarusa.com.

Забавным является тот факт, что в качестве темнокожего короля Бальтазара раньше выбирали светлокожего актера, а затем использовали красящий пигмент. «Сегодня нет смысла ставить на эту роль светлокожего актера и гримировать его. Я не считаю это расизмом, мне это кажется глупым, потому что во всех муниципалитетах Испании есть темнокожие», - считает Томос. За многие годы работы у садовника-актера появилось множество поклонников, которые каждый год встречают любимого персонажа с подарками. Он хранит многочисленные письма от детей, которые вдохновляют своей искренностью и непосредственностью.

Фауст Томос приехал в Испанию из Экваториальной Гвинеи в 1965 году: до того момента, как его родина перестала быть испанской колонией в 1968 году. Он не помнит, кто был его любимым королем в детстве, но прекрасно помнит свои эмоции. Поэтому он каждый раз как в первый погружается в волшебный мир, чтобы подарить ощущение праздника детям и взрослым. За три десятилетия «работы» королем, Фауст подмечает многочисленные изменения, происходящие в обществе. Среди них важным для него является тот факт, что дети больше не удивляются, увидев темнокожего персонажа. В свободное время волшебник наслаждается своим заслуженным пенсионным отдыхом, изучая историю колониальной эпохи Испании и Португалии.