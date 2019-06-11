Испания: Саграда Фамилия будет достроена через 7 лет

По плану, Саграда Фамилия должна быть достроена в 2026 году, а обойдутся работы в 374 миллиона евро.

Разрешения на отдельные виды работа Саграда Фамилия ждала 130 лет. Городской совет не спешил выдавать лицензию, просчитывая все детали.

Достраивать храм будет в несколько этапов. Согласование некоторых частей проекта ведется до сих пор, пишет noticia.ru.

«Наконец-то останется в прошлом эта историческая аномалия нашего города, когда проект уровня Саграда Фамилии реализуется нелегально», - отметил представитель мэрии Жанет Санс.