Испания: Саграда Фамилия будет достроена через 7 лет

Вторник, 11 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: Саграда Фамилия будет достроена через 7 лет

Власти Барселоны выдали разрешение на дальнейшее строительство Храма Святого семейства.

По плану, Саграда Фамилия должна быть достроена в 2026 году, а обойдутся работы в 374 миллиона евро.

Разрешения на отдельные виды работа Саграда Фамилия ждала 130 лет. Городской совет не спешил выдавать лицензию, просчитывая все детали.

Достраивать храм будет в несколько этапов. Согласование некоторых частей проекта ведется до сих пор, пишет noticia.ru.

«Наконец-то останется в прошлом эта историческая аномалия нашего города, когда проект уровня Саграда Фамилии реализуется нелегально», - отметил представитель мэрии Жанет Санс.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья