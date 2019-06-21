Испания: самая большая водная горка в мире находится в Бенидорме

Пятница, 21 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: самая большая водная горка в мире находится в Бенидорме

Самая длинная в мире водная горка находится в Испании, а точнее, в аквапарке Бенидорма.

Парк, расположенный в Сьерра-Хеладе, открыл свой тридцать четвертый сезон новым замечательным аттракционом «Циклон», впечатляющим спуском длиной более чем в 200 метров, полным головокружительных спусков, поворотов и падений. С высоты 36 метров, похожей на 12-этажное здание, посетитель спускается на четырехместном плоту по горке шириной в 2,7 метра.

Кульминацией путешествия является центральный элемент аттракциона - огромный вихрь - своего рода гигантская воронка диаметром в 22 метра и с углом наклона 45 градусов, которая «проглатывает» пользователей, создавая ощущение невесомости. По словам сотрудников парка, некоторые участки маршрута скрыты, чтобы усилить эмоции, пишет espanarusa.com.

Циклон дополнил имеющиеся развлечения парка парка, открытого в 1985 году. В комплексе имеется более двадцати аттракционов всех стилей и для разных возрастов, включая самые невероятные, как в случае с «Головокружением», одной из самых высоких в мире горок с капсулами, высотой 28 и 33 метра, или «Большим взрывом», набором горок разной высоты, где более 60 процентов маршрута - полностью вертикальные обрывы, которые создают ощущение свободного падения. Самым маленьким посетителям можно наслаждаться специальными аттракционами в детской зоне, предназначенной исключительно для них.

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