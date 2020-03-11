Испания: самая здоровая страна в мире

Рейтинг составлен одной из ведущих мировых компаний-поставщиков профессиональной финансовой информации Bloomberg.

По наблюдениям составителей рейтинга Bloomberg Healthiest Country Index, хотя в образе жизни испанцев и есть «грехи» (многие курят, большинство довольно поздно ложится спать; вино – один из самых распространенных напитков), в целом их образ жизни способствует здоровью и долголетию, сообщает euromag.ru.

Испанцы придерживается средиземноморской диеты – в их рационе много овощей и фруктов, морепродуктов, зато мало красного мяса и полуфабрикатов. 37% испанцев ходят на работу пешком, и это самый высокий показатель среди развитых стран. Кроме того, система здравоохранения в Испании доступна всем жителям, при этом качество услуг достаточно высокое.

На втором месте рейтинга оказалась Италия, замыкает тройку лидеров Исландия. Из стран ЕС в первую десятку также попала Швеция, заняв 6-е место. В этом году в рейтинге рассматривались 55 стран, Россия в него не вошла.

Составители оценивали здоровье граждан по 5 критериям: доля граждан, находящихся в зоне риска по здоровью (курильщиков, людей с высоким давлением, хроническими заболеваниями и так далее), доступность чистой воды, рацион, ожидаемая продолжительность жизни и основные причины смерти.