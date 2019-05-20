Испания: самолет Iberia развернулся посреди Атлантики

Понедельник, 20 Май 2019 Испания Испания

Испания: самолет Iberia развернулся посреди Атлантики

Технический сбой заставил самолет авиакомпании Iberia, летевший в Колумбию, развернуться посреди Атлантического океана и направиться обратно.

Как сообщают испанские СМИ, в целях безопасности пилоты решили вернуться в аэропорт Мадрида «Барахас». Кроме того, Airbus 340 вынужден был сделать еще несколько кругов, чтобы полностью сжечь оставшееся топливо. После этого самолет благополучно приземлился в испанской столице, пишет noticia.ru.

Решение лететь в Мадрид, а не дотянуть до Боготы, было связано с тем, что именно в Испании Iberia располагает всей необходимой инфраструктурой для быстрого технического обслуживания своих самолетов.

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