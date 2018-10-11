Испания: самый большой бык в мире живет в провинции Гипускоа
Самый большой бык в мире, чей вес составляет около двух тонн, проживает в одном из частных владений, расположенных в баскской провинции Гипускоа.
Хозяева животного по кличке Почоло собираются пустить его на мясо в следующем году по цене 100 евро за килограмм и выручить от продажи около 40 тысяч евро, пишет espanarusa.com.
Ежедневный рацион быка составляет более 50 килограмм корма, необходимых ему для поддержания рекордного веса, который вполне может увеличиться в ближайшие месяцы.
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