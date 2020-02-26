Испания: самый необычный ресторан острова Майорка

Когда местные жители устают от традиционных мест, поэтому они ищут необычные локации для посиделок с друзьями. Одним из таких мест является Clandestí, ресторан и гастрономическая мастерская в одном месте. «Гараж-бар» - так называют его фанаты. А еще сюда часто приходят любители хорошей музыки. Сейчас узнаем почему.

Clandestí – это гастрономическое пространство, которое родилось из желания предложить традиционную кухню в необычном месте с особой атмосферой и хорошей музыкой. Таким местом был выбран гараж, который снаружи вряд ли можно принять за ресторан. Зато внутри разворачивается очень привлекательная картина: огромный стол, открытая кухня, множество необычных деталей, уютное освещение и хорошая музыка. Для шеф-поваров Пау Наварро и Ариадны Сальвадор это своего рода кулинарная сцена, где они каждый день показывают свое представление, пишет espanarusa.com.

Самой звездной частью помещения, несомненно, является 10-метровый стол с подсветкой. Он одновременно выполняет функцию сцены, где разворачивается гастрономический процесс, и места, где дегустируют свежеприготовленную еду. Звучит музыка, тускнеет свет и зажигается огонь, на котором при гостях готовится очередное блюдо. Огонь, завораживающие движения шеф-поваров, ароматы и музыка в стиле рок-н-ролл смешиваются в этом пространстве, заставляя задействовать все органы чувств.

С самого начала Пау и Ариадна решили, что конкретного меню на месяц или на сезон в их заведении не будет, чтобы оставалось место для импровизации в зависимости от свежих продуктов, которые удалось купить в этот день на местном рынке. Они предпочитают готовить традиционные островные блюда, балуя гостей как мясными, так и рыбными деликатесами. Одним из самых любимых десертов является «El Beso», который гармонично вписывается в концепцию этого места, которое затрагивает все органы чувств. Его едят без приборов как раз в тот момент, когда на заднем плане звучит Bésame mucho, и танцуют огоньки гирлянд.

Пау и Ариадна обожают гастрономические эксперименты, делая ставку на взаимодействие с гостями, импровизацию и использование только свежих фермерских продуктов.