Испания: самый узкий отель мира находится в Гранаде

Рекорд был зарегистрирован еще 22 года назад и до сих пор не побит. Ширина фасада здания варьируется от 5 м в самом узком месте до 5,2 м - в самом широком.

В Molinos 3 этажа, где разместилось 9 современных номеров. Несмотря на особенности отеля, в номерах есть все необходимое и нет ощущения тесноты.

В гостинице не хватило места для лифта, но есть несколько лестниц, которые подчеркивают форму здания. Все свободное пространство используется как можно более функционально: например, лобби одновременно служит столовой для завтрака, пишет noticia.ru.

Несмотря на ограниченные площади, на крыше расположилась терраса, с которой открывается живописный вид на достопримечательности Гранады: Сьерра-Неваду, кафедральный собор, Альгамбру, районы Альбайсин и Реалехо.