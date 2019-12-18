Испания: Санчес встретится с главой Каталонии

И.о. премьера Испании Педро Санчес во вторник поговорил по телефону с главой каталонского женералитета Кимом Торрой и пообещал встретиться, когда официально будет утвержден на должность главы кабинета.

Во вторник Санчес, выдвинутый королем Испании кандидатом на пост председателя правительства по итогам ноябрьских досрочных выборов, проводит консультации по телефону с главами всех испанских автономных сообществ, пишет РИА Новости.

Беседа с главой каталонского женералитета продлилась пятнадцать минут. Санчес впервые поговорил с Торрой по телефону за много месяцев – до этого на все попытки председателя правительства Каталонии связаться с ним он отвечал отказом, в том числе в разгар массовых беспорядков в октябре этого года.

В ходе разговора Торра вновь настаивал на "праве Каталонии на самоопределение" и требовал освободить каталонских политиков, которые были осуждены Верховным судом за проведение референдума о независимости в 2017 году, признанного незаконным Конституционным судом, сообщает каталонское телевидение.

Санчес со своей стороны сообщил о необходимости "снизить территориальное напряжение и возобновить диалог", сообщили в правительстве Испании. Кроме того, и.о. премьера в очередной раз заявил, что судебные решения не зависят от правительства Испании, поскольку в стране действует принцип разделения властей.

11 декабря король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства, его должен утвердить парламент. Дата обсуждения и голосования в конгрессе депутатов не назначена. Санчес проводит консультации с лидерами политических партий и главами правительств автономных сообществ.