Испания: Sareb открывает собственное агентство недвижимости

Испанский «плохой банк» Sareb зарегистрировал собственное агентство недвижимости Árqura Homes, через которое будет продавать объекты на территории всей страны.

На первом этапе Árqura Homes получит недвижимость на общую сумму 811 млн евро. До 2027 года на рынке появится более 17 тысяч объектов от Sareb. В основном это жилье в Андалусии, Мадриде и Каталонии, пишет noticia.ru.

Sareb был создан в разгар финансового кризиса в Испании для реализации недвижимых активов, находящихся на балансе проблемных банков.