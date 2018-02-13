Испания: «Счастливый утенок» принес удачу

Вторник, 13 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: «Счастливый утенок» принес удачу

«Счастливый утенок» в минувшую субботу снова принес удачу клиентам Лотереи Анна.

«Счастливый утенок» - символ Лотереи Анна - в минувшую субботу снова принес удачу клиентам этой компании. На этот раз Лотерея Анна «взяла» первую премию Национальной лотереи, общий выигрыш в которой составил 5 400 000 евро.

Счастливчиками оказались клиенты, купившие билеты с номером 25084 в офисе Лотереи Анна, Pizzeria Moltapizza и онлайн. Всего было продано 9 серий «десимо» (десятых частей) этого билета. В Эльче (Валенсийское сообщество) была продана серия, выигравшая 600 000 евро.

Владелец Лотереи Висенте Паломар рассказал, что большинство выигранных билетов было продано в Анне, а также близлежащих муниципалитетах, таких как Хатива, Челья, Энгера и Наваррес. Более 60 билетов было куплено в физических точках продаж района и около 30 - через интернет клиентами из Бильбао, Барселоны, Валенсии и Галисии, передает espanarusa.com.

Удача коснулась многих жителей Анны, население которой составляет менее 3000 человек. Размер выигрыша на «десимо» составил около 60 000 евро.

Это шестая крупная премия Лотереи Анна за более чем 30 лет ее существования после 5 премий Рождественской лотереи 2014 года, 3 премий Рождественской лотереи 2012 года, премии субботней лотереи 2005 года, премии лотереи четверга 2001 года, двух премий субботней лотереи 1995-го.

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