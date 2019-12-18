Испания: Seat представил новую версию кроссовера Tarraco

Об этом сообщается на сайте MSN.

Помимо коробки «автомат» обновлённый кроссовер обзавёлся передним приводом. Чтобы привлечь к модели внимание новых покупателей автопроизводитель разнообразил линейку комплектаций авто. Такое решение вполне логично, поскольку Seat Tarraco приходится конкурировать с Nissan X-Trail и Hyundai Santa Fe.

Сообщается, что стоить новая версия модели будет от 29 900 фунтов стерлингов (около 2,5 млн рублей). Стоит также отметить, что компания подготовила четыре комплектации модели: SE, SE Tech, Xcellence и Xcellence Lux, пишет regnum.ru.

Напомним, дорестайлинговая версия Seat Tarraco имела 6-скоростную механическую коробку передач и систему переднего привода. Другая полноприводная версия имеет 7-скоростную трансмиссию DSG.

Напомним также, что через пять лет может пройти ребрендинг марки Seat. Уже в 2025 году название Seat заменит новое имя — Cupra. Изменение имени бренда связано с изменением позиционирования марки. Компания станет выпускать более премиальные модели.