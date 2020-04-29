Испания: SEAT возобновил производство автомобилей в Барселоне

Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.

Заработал завод в Мартореле (провинция Барселона) после почти полутора месяцев простоя из-за пандемии коронавируса. Пока производство здесь возобновлено лишь на треть от привычных мощностей. Кроме того, всем сотрудникам обеспечивают максимальную степень защиты, пишет noticia.ru.

С понедельника также возобновили производства Volkswagen в Наварре и Mercedes-Benz в Витории.