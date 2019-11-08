Испания: Seat выпустил электрический скутер eScooter

Говоря о новом подходе компании к городской мобильности и управлению с нулевым уровнем выбросов, президент Seat Лука де Мео сказал: «Постоянное увеличение больших городов делает достижение действительной мобильности одной из главных проблем, которые надо исправить. В данное время мы идем дальше в нашей стратегии городской мобильности, подтверждая запуск первого eScooter в истории бренда».

Предыдущее предприятие испанской компании в мире двух колес - eXS KickScooter, дебютировавшее в 2018 году. Созданный Seat и получивший технологии от электрического скутера Segway ES2, он развивает максимальную скорость 25 км / ч и способен преодолеть до 45 км от одной зарядки, между тем как его дальность способна возрасти за счет установки дополнительного аккумулятора. EXS в данное время распространяется в нескольких странах Европы, а его цена начинается от 599 евро, пишет speedme.ru.

Кроме того, с 2021 года Seat будет конкурировать с Renault Twizy с похожим транспортным средством, которое было показано на выставке Minimo Concept в начале 2019 года на выставке Mobile World Congress. Он получил тандемную компоновку, асимметричные двери и аккумулятор, который можно быстро заменить, что дает ему дальность вождения более 100 км.