Испания: секреты хранителей цветочных двориков Кордовы

В этом году, к сожалению, гости не придут, но цветочной традиции это не отменяет.

Число горшков на стенах некоторых патио доходит до 400, поэтому уход за ними – это кропотливый труд, в котором зачастую принимает участие вся семья. «Традиция выращивания цветов в моем доме является такой же естественной, как выход за хлебом. Мы уже несколько недель работаем во двориках, чтобы подготовиться к весеннему цветочному взрыву. Все для того, чтобы в мае на белых стенах красовались красные, бордовые, фиолетовые цветы», - рассказывает хозяйка одного из двориков района San Basilio Арасели Лопес.

Секретами поддержания цветочного дворика в идеальном состоянии делится Ансельмо Кордова, чей двор выигрывал все существующие в провинции награды. Главный секрет, по его словам, заключается в том, чтобы не засаживать множество новых горшков геранью, а с особым вниманием ухаживать и сохранять многолетнюю герань, которая является особым символом города и отличается от тех ее видов, которые появляются в питомниках сейчас. Важно обращать внимание на то, какой климат любят те или иные цветы. Например, гвоздику, пеларгонию, бегонию лучше располагать около воды (мини-фонтана или просто рядом с емкостями с водой). Каллы не нуждаются в большом количестве воды, поэтому их можно располагать на солнечной стороне. Также Ансельмо особо выделяет, что стены лучшего двора должны удивлять своей белизной, поэтому ухаживать надо не только за цветами, пишет espanarusa.com.

Традиционный дворик Кордобы нельзя представить без аромата апельсиновых и лимонных деревьев. Ароматические растения также привносят особое очарование. Рядом с окном на кухню всегда растут тимьян, мята перечная, майоран, лавр. Под влиянием арабской традиции дворы Кордобы также заполняли лекарственными растениями. Поэтому даже сегодня в них можно увидеть горшки с ромашкой.

Особую ценность имеет также выставление гармонично вписывающихся в стиль дворика антикварной мебели и ремесленных изделий. Важным элементом уюта считается присутствие маленького фонтана или другого источника воды, звук которого важен для создания особой атмосферы.