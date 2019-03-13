Испания: сексуальная фантазия почти убила женщину

Полиция Тенерифе пришла на помощь женщине, которая пыталась воспроизвести сцену из книги «50 оттенков серого» на автомобильной стоянке у пляжа.

Женщина находилась одна в машине, припаркованной у нудистского пляжа Las Teresitas, популярного среди свингеров и любителей секса в общественных местах. Рот женщины был заклеен, запястья связаны проводами. В полиции рассказали, что она едва дышала. Тревогу поднял прохожий, который услышал протяжные автомобильные гудки, пишет noticia.ru.

Как сообщают местные СМИ, после того, как женщину освободили из добровольного заточения, она пояснила, что у нее нет партнера, и она рассчитывала воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии, вдохновившись садомазохистской сценой из популярного эротического романа Э.Л. Джеймс.