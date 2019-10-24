Испания: семь медсестер одного из роддомов забеременели одновременно

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: семь медсестер одного из роддомов забеременели одновременно

Сразу семь медсестер отделения новорожденных одновременно забеременели в испанском городе Барселона.

Об этом сообщило издание W24.

Фотографию, на которой женщины позируют вместе, опубликовал один из сотрудников больницы. Все они работают в отделении неонатологии, в котором лечат новорожденных детей. Самой старшей из женщин 47 лет, самой младшей — 31 год, пишет iz.ru.

Одна из медсестер рассказала, что эмоционально иногда бывает непросто, ведь нужно ухаживать за младенцами, многие из которых родились недоношенными (24–25 недель) и порой меньше того ребенка, которого носит работница. Также нужно поддерживать родителей, которым нелегко видеть чужую беременность.

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