Испания: семья из Мадрида нашла 10 тысяч евро в праздничном пироге

Вторник, 07 Январь 2020 Испания Испания

Испания: семья из Мадрида нашла 10 тысяч евро в праздничном пироге

Семейная пара из Мадрида нашла чек на 10 тыс. евро в праздничном пироге роскон, который испанцы традиционно едят на праздник Поклонения волхвов.

36-летняя Мария-дель-Кармен и 34-летний Эдуардо - военнослужащие. Живут в Мадриде, но пирог купили в Ла-Баньесе, где они гостили в родителей Эдуардо.

Акцию ежегодно проводит кондитерская Confitería Conrado (Ла-Баньеса, Леон).

Впервые денежный приз был спрятан в пироге в 2008 году. Тогда это были 500 евро, пишет noticia.ru.

Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. С тех пор каждый год сумма росла, хотя в прошлом году это тоже был чек на 10 тыс. евро. В прошлом году чек нашла семья из местечка Моралес-дель-Вино (Кастилия-и-Леон), которая заказала пирог через Интернет.

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