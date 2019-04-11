Испания: Сьерра-Невада продлит сезон до 5 мая

Это стало возможно благодаря обильным снегопадам в минувшие выходные, которые создали превосходные условия для катания. Общая протяженность рабочих трасс сейчас составляет 100 километров, а разница высот - 1200 метров, пишет noticia.ru.

Весенний тариф, который сейчас действует на курорте, предполагает бесплатную подземную парковку. А в день закрытия сезона - 5 мая - катание сделают бесплатным. Нужно будет только оплатить обязательную страховку (5 евро).