Испания: «Севилья» намерена арендовать форварда «Милана» Сусо

Вторник, 28 Январь 2020 Испания Испания

Испания: «Севилья» намерена арендовать форварда «Милана» Сусо

Футбольный клуб «Севилья» интересуется испанским форвардом команды «Милан» Сусо.

Об этом 26 января сообщает La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, клуб из Севильи хотел бы взять в аренду 26-летнего футболиста, а также внести в соглашение об этом пункт о его обязательном выкупе за 15 млн евро.

При этом в «Милане» хотели бы выручить за игрока 25 млн евро и, вероятно, данная сделка может быть совершена, если стороны сойдутся на сумме в 20 млн евро, пишет regnum.ru.

Отметим, в нынешнем сезоне Сусо сыграл за миланскую команду в 17 матчах и отметился в них 1 мячом и 2 голевыми передачами.

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