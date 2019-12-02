Испания: «Севилья» обыграла «Леганес» в матче Примеры

Игра прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос, отличившийся на 63-й минуте, пишет regnum.ru.

Отметим, по итогам игры беспроигрышная серия «Севильи» достигла семи игр подряд. Для «Леганеса» это пятое поражение в семи последних матчах.