Испания: "Севилья" сократила зарплату футболистам на 70%

Испанский футбольный клуб "Севилья" сократил зарплату игрокам и тренерскому штабу команды на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также уменьшена зарплата членов совета директоров клуба. Часть сотрудников будет отправлена в отпуск, остальным сократят количество рабочих часов. В общей сложности меры коснутся более 300 работников клуба, пишет ТАСС.

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Ранее на сокращение зарплаты игроков на 70% пошли испанские "Барселона" и "Атлетико".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. летальных исходов. Испания на втором месте в мире по числу зараженных - более 140 тыс., 14 тыс. человек скончались.