Испания: Шакира пришла в суд с двойником

Это помогло певице отвлечь внимание журналистов.

Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 14,5 млн евро. Певица же утверждает, что уже заплатила все налоги, пишет noticia.ru.

Заседание проходило за закрытыми дверями, а журналисты дежурили на улице.

Автомобиль, в котором, как позже выяснилось, находилась Шакира, заехал на подземную стоянку. Парковочное место было арендовано заранее.

Певицу от фотокамер закрывали семь человек, среди которых была и женщина-двойник, которая оттягивала на себя внимание папарацци.