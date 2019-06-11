Испания: Шакира пришла в суд с двойником

Вторник, 11 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: Шакира пришла в суд с двойником

Шакира пришла в суд города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона) с двойником.

Это помогло певице отвлечь внимание журналистов.

Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 14,5 млн евро. Певица же утверждает, что уже заплатила все налоги, пишет noticia.ru.

Заседание проходило за закрытыми дверями, а журналисты дежурили на улице.

Автомобиль, в котором, как позже выяснилось, находилась Шакира, заехал на подземную стоянку. Парковочное место было арендовано заранее.

Певицу от фотокамер закрывали семь человек, среди которых была и женщина-двойник, которая оттягивала на себя внимание папарацци.

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