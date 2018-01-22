Испания: Шакиру подозревают в налоговом преступлении

Понедельник, 22 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Шакиру подозревают в налоговом преступлении

Налоговое управление Испании направило в прокуратуру жалобу на жену защитника «Барсы» Пике - певицу Шакиру.

Колумбийку обвиняют в налоговом правонарушении, совершенном в 2011–15 годах. Жалоба была отправлена в конце прошлого года после выполнения налоговиками проверочных мероприятий. Теперь государственное обвинение должно определить, попадает ли проступок поп-звезды под налоговое мошенничество и выдвинуть иск, пишет espanarusa.com.

Близкие Шакиры опровергают все обвинения в ее адрес и уверяют, что певица в полном объеме выполняла налоговые обязательства. «Речь идет о расхождении в понимании налоговых критериев, а не об уходе от налогов», - заявили La Vanguardia источники из окружения Шакиры.

Налоговая инспекция утверждает, что в период между 2011 и 2014-м годами Шакира должна была зарегистрировать себя резидентом Испании и, следовательно, выплатить в национальную казну налоги от большей часть доходов, полученных в мировых турне. Представители певицы заявляют, что основным источником ее доходов являются гастроли и выступления, а те отчетные периоды, вызвавшие вопросы у налогового управления, Шакира по большей части проводила за пределами Испании.

Напомним, что в 2011 году Шакира официально оформила отношения с испанским футболистом Жераром Пике, но резидентом Испании она стала только в 2015-м.

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