Испания: Шакиру подозревают в налоговом преступлении

Колумбийку обвиняют в налоговом правонарушении, совершенном в 2011–15 годах. Жалоба была отправлена в конце прошлого года после выполнения налоговиками проверочных мероприятий. Теперь государственное обвинение должно определить, попадает ли проступок поп-звезды под налоговое мошенничество и выдвинуть иск, пишет espanarusa.com.

Близкие Шакиры опровергают все обвинения в ее адрес и уверяют, что певица в полном объеме выполняла налоговые обязательства. «Речь идет о расхождении в понимании налоговых критериев, а не об уходе от налогов», - заявили La Vanguardia источники из окружения Шакиры.

Налоговая инспекция утверждает, что в период между 2011 и 2014-м годами Шакира должна была зарегистрировать себя резидентом Испании и, следовательно, выплатить в национальную казну налоги от большей часть доходов, полученных в мировых турне. Представители певицы заявляют, что основным источником ее доходов являются гастроли и выступления, а те отчетные периоды, вызвавшие вопросы у налогового управления, Шакира по большей части проводила за пределами Испании.

Напомним, что в 2011 году Шакира официально оформила отношения с испанским футболистом Жераром Пике, но резидентом Испании она стала только в 2015-м.