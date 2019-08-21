Испания: шейх из ОАЭ покупает дом в Малаге

Недвижимость расположена в живописной гористой местности на высоте 750 метров в муниципалитете Охен. Город входит в состав комарки Сьерра-де-лас-Нивес провинции Малага, в зоне природного парка Сьерра-де-лас-Нивес на Коста-дель-Соль. Новая собственность миллиардера, усадьба Моратан-Борноке (Finca Moratán-Bornoque), ранее принадлежала Бонифасио Солису, одному из главных застройщиков региона и владельцу строительной компании B.Solis.

Могущественный покупатель

Шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян — сын первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна. Халиф ибн Заид Аль Нахайян, брат покупателя, — нынешний президент Объединённых Арабских Эмиратов, эмир Абу-Даби. Халиф ибн Заид Аль Нахайян является одним из самых богатых людей мира: по данным журнала Forbes, его личное состояние оценивается в 15 млрд долларов, а членов его семьи – в 150 млрд долларов, пишет espanarusa.com.

Новый хозяин испанской недвижимости не только член правящей королевской семьи из ОАЭ, он также является владельцем Объединенной группы Абу-Даби по развитию и инвестициям Abu Dhabi United Group (ADUG), президентом фонда Абу-Даби International Petroleum Investment Co. (IPIC), владелецом футбольного топ-клуба Manchester City, (действующего чемпиона английской Премьер-Лиги).

Нужно отметить, что в 2011 году шейх приобрёл испанскую нефтехимическую корпорацию Cepsa, доход которой в 2018 году составил 24,71млрд евро.

Андалусские приобретения миллиардера

Покупка новой испанской собственности проводилась через предприятие East And West Investment Spain S.L. Компания зарегистрирована в Валенсии-де-Алькантара — муниципалитете провинции Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. С помощью этой компании шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян уже купил в 2017г. у семьи андалусских предпринимателей, Mora-Figueroa, 8 000 га земли за 55 млн евро. Сейчас здесь налажено производство по выращиванию барашков.

Кроме основного дома площадью 570 м², купленное имущество включает в себя отдельный дом для гостей и состоит из дополнительных построек общей площадью 1100 м², которые обеспечивают комфортное проживание. Здесь есть 72-метровый бассейн и экзотический сад. На участке построена дамба длиной 60 и высотой 12 метров для защиты от пожаров, которые в 2012 и 2018 годах потревожили их «звездного» соседа Хулио Иглесиаса, практически дойдя до его дома. Площадь земельного участка, на котором расположен приобретённый дом, составляет 25 гектаров.