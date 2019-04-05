Испания: «Щенячий патруль» помогает полицейским

24 полицейские «собачьи» команды из всей Испании провели несколько дней в Гранаде, где сотрудники делились опытом, обучались и повышали квалификацию.

Лола, немецкая овчарка пяти лет ‒ одна из 30 собак, приехавших вместе со своим вожатым в Гранаду на обучение. Бригада Лолы работает в Жироне. На первый взгляд, эти друзья человека ничем не отличаются от других четвероногих и, как обычные собаки, активны и любят играть. Разница в том, что игры Лолы ‒ это поиск наркотических веществ, и когда она их находит ‒ чувствует себя чемпионом. В этот раз собака «играла» на автовокзале Гранады. Она выделила из толпы несколько человек, унюхав наркотики в вещах. После выявления веществ собакой проводник-полицейский подходил и проверял подозреваемого, пишет espanarusa.com.

Оскар дель Пино из муниципальной полиции Гранады, ответственный за мероприятие, рассказал о важности практических операций участников тренинга. «Живая» практика на автовокзале в Гранаде показала абсолютную эффективность участия животных в такой работе.

Как и в любой полицейской технике, обнаружение наркотиков собаками прогрессирует и совершенствуется. Система меняется и работает не так, как раньше, когда полицейский останавливал подозрительного человека, а затем собака его обнюхивала. Теперь пес делает свою работу, а по результатам полицейский имеет полномочия проверить гражданина.

Собаки ведут себя очень осторожно и едва касаются человека. И никогда не подведут: если отметили кого-то, это значит, что у человека был, возможно, самый незначительный контакт с наркотиком, либо он несет небольшое количество наркотических веществ, что не является преступлением, но может быть административным правонарушением.

Некоторые из собак, прибывших на учение, по-настоящему знамениты. В Гранаду приехал пес по кличке Один (Odín) из полицейской бригады Сеуты. В свои восемь лет он много раз нарушал планы местных наркоторговцев, а однажды нашел сразу 17 кг наркотиков. Бригада местной полиции Сеуты, в которой служит пес, состоит из Антонио Хосе Оливы, проводника служебной собаки, и еще пяти полицейских. Нюх собаки является уникальным. Эта бельгийская овчарка различает кокаин, героин, гашиш, киф, марихуану, амфетамин. Антонио Хосе и его четвероногий напарник были чемпионами Испании в соревновании, где четыре различных наркотических вещества нужно было обнаружить за 10 минут.

Служебные собаки работают 9–10 лет, у некоторых карьера длится дольше. Полицейские-кинологи рассказывают, что они мало чем отличаются от обычных собак: такие же добрые и общительные. Их отличие ‒ в исключительном обонянии: они могут различать и выявлять от 8 до 10 различных запахов. В этом состоит их незаменимость в помощи человеку.

Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании уже давно имеют кинологические бригады для борьбы с различными преступлениями. Теперь собаки используются для борьбы с торговлей наркотиками, ведь животное найдет даже самую маленькую горошину наркотического вещества и может работать везде: на улице, у дверей школы или института, в парке или на выходе из ночного клуба.