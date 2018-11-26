Испания: школьницам в Галисии разрешили носить брюки

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испания: школьницам в Галисии разрешили носить брюки

Парламентские группы Галисии пришли к соглашению по поводу школьной формы в образовательных учреждениях региона.

Начиная со следующего учебного года, галисийские школы больше не смогут обязать учениц носить юбки, и девочки будут сами решать, какой низ им выбрать.

С предложением об изменении подхода к ношению школьной формы выступила политическая партия En Marea, представители которой призвали предоставить школьницам свободу выбора. По мнению авторов идеи, юбки, в отличие от брюк, не позволяют девочкам свободно двигаться, пишет noticia.ru.

Инициатива должна способствовать развитию идеи равенства и устранить «сегрегацию по половому признаку». Депутаты пришли к заключению, что лучшим вариантом в этой ситуации стала бы одинаковая форма как для мальчиков, так и для девочек.

Договоренность была достигнута в ходе заседания, посвященного проблеме равенства полов в преддверии Международного дня против гендерного насилия, который отмечается в воскресенье.

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