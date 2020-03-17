Испания: штраф до 60 тысяч евро за спор с полицейскими

Специальным постановлением запрещено передвигаться по улице, если у вас нет какой-то цели. Вы можете поехать на работу, пойти за продуктами или в аптеку, но только в одиночестве. В любое время полиция может вас остановить и попросить обосновать появление на улице. Но в целом обстановка спокойная, ажиотаж, который был в пятницу уже спал. На улицах значительно меньше людей, в центре Барселоны рядом с популярными у туристов достопримечательностями сейчас необычно тихо и пустынно. Туристам здесь просто нечего делать потому что закрыты все музеи, бары, рестораны и прочите увеселительные заведения. Да, и дождь к тому же, пишет espanarusa.com.

Однако власти намерены держать карантин с всей серьезностью мер. Вот только неокторые санкции которые наложат на нарушителей режима ЧэЭс. = За нарушение или уничтожение установленных ограждений, штраф до 600 евро. = Сопротивление или неповиновение агентам правоохранительных органов Испании, отказ предъявить документы - штраф до тридцати тысяч евро. = Действие или бездействие, способные причинить вред здоровью населения - до 60.000 евро. Кстати, прецеденты уже есть, в Саламанке полиция оштрафовала жителя, который на требование полиции пойти домой решил с ними поспорить.

Но испанцы не были бы сами собой, если бы не нашли способ как развлечься во время карантина. Например, фитнес-инструктор проводит тренировку во внутреннем двое дома, а жильцы повторяют за ним на своих балконах. Другие создали музыкальную группу участники которой репетируют, каждый, не выходя со своей террасы. Ну и потенциальным хитом ближайшего евровидения вполне может стать новый хит – Quéda te en casa - останься дома. Так что берегите себя и оставайтесь дома.