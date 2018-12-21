Испания: сколько должен стоить хороший хамон?
Эксперты предупреждают: в рождественский сезон возрастает число подделок хамона.
Иногда на прилавки магазинов попадает недостаточно выдержанный хамон, участились также случаи, когда хамон невысокого качества продается под видом изысканного сорта иберико по необоснованно низким ценам.
В Испании для хамона иберико установлены особые нормы. При этом, как отмечает издание 20 minutos, в законодательстве имеются пробелы, которые позволяют именовать хамон иберийским, хотя на деле он таковым не является. Несмотря на то, что подобные виды хамона также производятся из свиней породы иберико, их выращивают в стойлах, а не на пастбищах, и их корм отличается от традиционного. Такие окорока должны обозначаться белой этикеткой, в то время как 100% хамон иберико – черной, пишет noticia.ru.
Больше всего эксперты обеспокоены бюджетным сегментом рынка. В сетевых супермаркетах Испании порой продают окорока по 100 евро, заверяя, что низкие цены достигаются за счет больших объемов закупки. Тем не менее, специалисты предупреждают, что в таких случаях речь может идти о замороженных продуктах.
По подсчетам компании Arturo Sánchez, которая занимается производством традиционного испанского деликатеса, в случае с хамоном себо стоимость окорока должна составлять более 200 евро, учитывая затраты на производство, а в случае с хамоном иберико – не менее 400. Производитель поясняет, что для настоящего хамона иберико свиньи должны выращиваться на открытых пастбищах и получать корм в виде желудей, а также круп и трав. Позже хамон должен пройти процесс вяления в естественных условиях на протяжении многих месяцев, что еще больше повышает его себестоимость.