Испания: сколько должен стоить хороший хамон?

Иногда на прилавки магазинов попадает недостаточно выдержанный хамон, участились также случаи, когда хамон невысокого качества продается под видом изысканного сорта иберико по необоснованно низким ценам.

В Испании для хамона иберико установлены особые нормы. При этом, как отмечает издание 20 minutos, в законодательстве имеются пробелы, которые позволяют именовать хамон иберийским, хотя на деле он таковым не является. Несмотря на то, что подобные виды хамона также производятся из свиней породы иберико, их выращивают в стойлах, а не на пастбищах, и их корм отличается от традиционного. Такие окорока должны обозначаться белой этикеткой, в то время как 100% хамон иберико – черной, пишет noticia.ru.

Больше всего эксперты обеспокоены бюджетным сегментом рынка. В сетевых супермаркетах Испании порой продают окорока по 100 евро, заверяя, что низкие цены достигаются за счет больших объемов закупки. Тем не менее, специалисты предупреждают, что в таких случаях речь может идти о замороженных продуктах.

По подсчетам компании Arturo Sánchez, которая занимается производством традиционного испанского деликатеса, в случае с хамоном себо стоимость окорока должна составлять более 200 евро, учитывая затраты на производство, а в случае с хамоном иберико – не менее 400. Производитель поясняет, что для настоящего хамона иберико свиньи должны выращиваться на открытых пастбищах и получать корм в виде желудей, а также круп и трав. Позже хамон должен пройти процесс вяления в естественных условиях на протяжении многих месяцев, что еще больше повышает его себестоимость.