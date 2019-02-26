Испания: сколько стоит билет на MWC 2019?

Вторник, 26 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: сколько стоит билет на MWC 2019?

В понедельник, 25 февраля в Барселоне открылся Mobile World Congress, который является одним из крупнейших событий мирового уровня в области мобильных технологий.

Всемирный конгресс мобильных технологий проходит в выставочном комплексе Fira de Barcelona. Портал Andro4All разъяснил, какие бывают виды входных билетов и что они включают.

Стандартный входной билет на выставку (Pase de exhibición) дает возможность побывать на презентациях и мероприятиях для прессы, которые состоятся 28 февраля, а также мероприятиях, посвященных нетворкингу, стартапам и на экскурсиях с гидом. Это самый дешевый билет, цена которого составляет 799 евро, пишет noticia.ru.

Серебряный билет (Pase de plata) дает возможность посетить все презентации и пресс-конференции, а также церемонию вручения премии Global Mobile Awards 2019. Он обойдется в 2699 евро.

Платиновый билет (Pase de platino), помимо доступа на все мероприятия MWC, также включает дополнительные услуги: эксклюзивную зону отдыха, VIP-встречу в аэропорту, эксклюзивные подарки, специальные предложения в отелях и лучшие места на церемонии Global Mobile Awards. Цена самого дорогого билета – 4999 евро.

Mobile World Congress продлится в каталонской столице до 28 февраля. Во всемирном конгрессе в этом году участвует более тысячи компаний.

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