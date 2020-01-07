Испания: слон ударил мэра испанского городка

Это один из самых любимых в стране праздников, который каждый год с нетерпением ждут все, но особенно дети, которым дарят подарки и осыпают конфетами. Но в городке Медина-дель-Кампо (Вальядолид) праздничное шествие чуть не обернулось трагедией.

В составе процессии шёл слон, а рядом ним - мэр города Гусман Гомес-Алонсо, представитель Народной партии. В определённый момент слон резко повернулся и ударил его боковой частью бивня, попутно повалив на землю нескольких детей.

Никто серьёзно не пострадал, но этот эпизод в очередной раз спровоцировал дискуссию в обществе о целесообразности использования диких животных в развлекательных мероприятиях. Зоозащитники предупреждают, что рано или поздно подобное мероприятие закончится трагедией, пишет noticia.ru.

Сам мэр отреагировал на инцидент спокойно. «Ничего серьёзного, немного испугались», - написал он в Twitter.