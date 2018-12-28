Испания: служба безопасности аэропорта Мадрида будет бастовать

Профсоюз Alternativa Sindical призвал охранников аэропорта присоединиться к частичным приостановкам работы. Изначально забастовка должна была охватывать период с 21 декабря по 8 января, пишет noticia.ru.

В официальном заявлении забастовочного комитета сообщается, что к акции присоединилось значительное количество сотрудников и, несмотря на установленный минимальный уровень предоставления услуг в 95%, приостановки работы составляют 23%.

Работники заявляют, что компания продолжает придерживаться своей позиции и не выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом. В забастовочном комитете призывают Eulen произвести соответствующие дополнительные выплаты, в том числе, связанные с медицинским обслуживанием, а также снабдить работников необходимыми материалами, включая тёплую одежду.