Испания: служба безопасности аэропорта Мадрида продлила забастовку

Среда, 19 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: служба безопасности аэропорта Мадрида продлила забастовку

Служба безопасности аэропорта Мадрида решила бастовать до середины января.

Сотрудники компании Eulen, которые отвечают за безопасность в аэропорту им. Адольфо Суареса Мадрид-Барахас, решили не только не отказываться от частичных приостановок работы, но и продлить их. Забастовка организована профсоюзом Alternativa Sindical в период с 21 декабря по 8 января, но представители работников угрожают продлить ее до середины января.

17 декабря в Институте труда состоялась встреча забастовочного комитета с работодателем и представителями Управления воздушного транспорта и аэропортов (Aena), что и стало поводом для угроз о продлении забастовки. В профсоюзе заявили, что компания Eulen не продемонстрировала стремления к компромиссу и пытается уйти от обязательств по обеспечению надлежащих условий труда, пишет noticia.ru.

На 21 декабря также намечена демонстрация, к участию в которой приглашают около 300 сотрудников службы безопасности «Барахаса». Акция будет проводиться при поддержке партии Vox. Участники планируют раздать около 5 тысяч листовок с информацией о нарушениях со стороны Eulen и Aena.

Работники требуют выплаты причитающихся им бонусов, а также соблюдения графика работы у сканеров и снабжения необходимой для работы одеждой.

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