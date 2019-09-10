Испания: смог убил 3700 жителей Барселоны с 2010 года

А с 2010 года число жертв смога составило 3700. Об этом говорится в докладе Агентства по здравоохранению Барселоны.

Основным фактором, провоцирующим загрязнение воздуха, остаются автомобили. Городские власти борются с этим сразу несколькими методами: запрещают машины, сильно отравляющие воздух; популяризируют экологически чистые виды транспорта; создают зеленые «острова» в разных районах, пишет noticia.ru.

Между тем ситуация с чистотой воздуха в Барселоне остается неудовлетворительной, о чем регулярно предупреждают в Еврокомиссии.