Испания: смог убил 3700 жителей Барселоны с 2010 года

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: смог убил 3700 жителей Барселоны с 2010 года

В 2018 году 351 житель Барселоны скончался из-за респираторных и сердечных заболеваний, вызванных грязным воздухом.

А с 2010 года число жертв смога составило 3700. Об этом говорится в докладе Агентства по здравоохранению Барселоны.

Основным фактором, провоцирующим загрязнение воздуха, остаются автомобили. Городские власти борются с этим сразу несколькими методами: запрещают машины, сильно отравляющие воздух; популяризируют экологически чистые виды транспорта; создают зеленые «острова» в разных районах, пишет noticia.ru.

Между тем ситуация с чистотой воздуха в Барселоне остается неудовлетворительной, о чем регулярно предупреждают в Еврокомиссии.

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