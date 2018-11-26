Испания снимет вето с соглашения о Brexit

"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару.

Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", — сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.

По словам Санчеса, договоренности, о которых удалось достичь Мадриду на переговорах, дают ему "абсолютные гарантии, чтобы урегулировать проблему между Великобританией и Испанией, которой уже более 300 лет", пишет noticia.ru.

Он пояснил, какие именно требования Испании были выполнены Брюсселем и Лондоном. После выхода Великобритании из ЕС "отношения Гибралтара с Евросоюзом, политические, юридические и даже географические, будут проходить через Испанию".

В частности, удалось договориться о совместной декларации Европейского совета и Еврокомиссии в рамках соглашения о выходе, "которое опровергает, что 184-я статья, та, по которой были разногласия у правительств Испании и Великобритании, будет применяться к будущим отношениям, в том числе в территориальной сфере".